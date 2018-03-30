Южная Корея создаст атомную подлодку

Южная Корея создаст собственную атомную подводную лодку

Южной Корее намерены создать собственную атомную подводную лодку. Корабли такого класса необходимы для создания противовеса субмаринам КНДР с баллистическими ракетами. Об этом сообщает издание Defense News.

Сеула есть шестнадцать дизель-электрических подводных лодок, из которых семь типа "Сон Вон" и девять — "Чхан Пого". Эти субмарины построены по немецким проектам, но доработаны корейскими специалистами. А вот атомных подлодок у страны нет. За основу будущей субмарины могут взять французский проект атомных многоцелевых подводных лодок типа "Барракуда". Их водоизмещение порядка 5,3 тысячи тонн. Такому варианту по водоизмещению и отдают предпочтение корейские военные.

Преимущество французской субмарины в том, что она может использовать низкообогащенный уран. Для Южной Кореи это важно, потому что у нее существует соглашение с США по контролю за экспортом ядерных технологий, по которому Сеулу запрещено создавать и использовать реакторы с ураном с более чем 20-процентной степенью обогащения.

"Барракуда" — серия из шести французских атомных субмарин, которые построят до 2029 года. Длина лодок данного проекта — 99 метров, ширина — 8,8. На субмаринах установлено торпедо-минное и ракетное вооружение.