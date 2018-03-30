Европа готовит дороги к войне с Россией

Танки должны быстрее передвигаться по Европе

Русские, как гласит известный анекдот периода холодной войны, не смогут в мгновение ока пересечь Германию : самое позднее на развилке Каменер — Кройц они попадут в пробку. Между тем этот анекдот стал иметь скорее обратный смысл: НАТО , мол, вообще не может защитить свою восточную границу от русских — поскольку танки застрянут в ЕС на пограничных контрольных пунктах или свалятся с мостов.

По крайней мере так звучало резюме секретного доклада НАТО, в котором было выражено сомнение, сможет ли этот военный союз достаточно быстро отреагировать на внезапное российское нападение в Прибалтике.

Мосты могут развалиться под тяжестью тяжелых боевых танков, подземные путепроводы слишком низки для тяжелой техники, говорилось в докладе. Кроме того, бюрократические барьеры могут осложнить быструю транспортировку опасных грузов.

Теперь Еврокомиссия хочет это изменить. Согласно плану действий, представленному в среду общественности, должно быть создано нечто, напоминающее военную Шенгенскую зону, где войска, тяжелая техника и боеприпасы смогут перемещаться быстрее. Для этого до 2019 года проведут первоначальное обследование туннелей, дорог и железнодорожных путей на предмет их прочности, и в случае необходимости их качество должно быть улучшено. На это Еврокомиссия хочет выделить дополнительные средства в будущем бюджете с 2020 года.

«Всеобъемлющий оборонительный союз»

Кроме того, брюссельские власти планируют добиться единообразия инструкций, например, для транспортировки боеприпасов и других опасных грузов между странами-членами ЕС. С их точки зрения, между отдельными государствами-членами ЕС существуют отнимающие много времени организационные различия и препятствия.

При будущих инфраструктурных проектах должны, кроме того, учитываться возможности их использования для гражданских и военных целей. «Наша цель заключается в том, чтобы лучше использовать наши транспортные пути и обеспечить учет военных требований при планировании инфраструктурных проектов», — сказала еврокомиссар по транспорту Виолетта Булк (Violeta Bulc).

План еще должен быть одобрен в столицах государств-членов ЕС. Цель президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера — создать до 2025 года «всеобъемлющий оборонительный союз».

Страх перед Россией в Прибалтике и Польше

Этот план действий не называет Россию однозначно в качестве угрозы, однако политика Москвы за прошедшие годы играет решающую роль. В Грузии со времени войны 2008 года Россия продолжает оккупацию отдельных областей, в 2014 году российские военные оккупировали и аннексировали Крым , а также вторглись на Восточную Украину.

Латвия, Это вызвало в восточных странах-членах НАТО и ЕС, таких как Эстония Литва и Польша, опасения по поводу возможного конфликта с Россией. В ответ на это НАТО направила 4 тысячи солдат в эти восточноевропейские страны, среди них есть и части бундесвера. Однако в случае военной опасности отправка подкрепления из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени, говорится в докладе НАТО.

Депутат Европарламента от СДПГ Арне Литц (Arne Lietz) считает «правильным, что Еврокомиссия способствует своим планом тому, чтобы гарантировать безопасность европейских граждан». Однако ЕС должен в то же время уделять больше внимания разоружению. «Это отвечает также позиции социал-демократов в Европейском парламенте», — отметил Литц.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (ХДС) потребовала недавно создания «военного Шенгена». «Если в случае обострения напряженности или кризиса потребуется быстро перемещать войска на большие расстояния внутри Европы, то это должно осуществляться согласно четкому плану с большой скоростью и эффективностью», — сказала она.

В Шенгенской зоне без пограничного контроля граждане могут свободно передвигаться уже сейчас. В Прибалтике также имеется такая свободная от пограничного контроля зона, в том числе и в военных целях.