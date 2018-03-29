В РФ опровергли нарушение договора РСМД

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Россия не нарушала РСМД по дальности пусков ракет, заявил Бондарев 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, как утверждают некоторые страны, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, отвечая на вопросы иностранных военных атташе.
"Россия не нарушает этот договор, ни по траектории, ни по дальности полетов баллистических ракет", — сказал он.
По словам сенатора, беспочвенность таких обвинений могут подтвердить мониторинговые системы, находящиеся в распоряжении каждого государства.
"Расчет дальности и траектории запущенной ракеты может произвести любой студент", — подчеркнул Бондарев.
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