МиГ-31 «предотвратили бомбежку» в Арктике

На Камчатской базе Тихоокеанского флота прошли учения, в которых участвовали лётчики ТОФ. Согласно сценарию, им предстояло отразить атаку средств воздушного нападения противника в Арктике. Противник предполагал нанести бомбовый удар по Чукотке с севера. Роль противника сыграли противолодочные самолёты Ил-38Н. На перехват вылетели 2 истребителя МиГ-31, в задачу которых входило уничтожение противника до начала бомбометания. При этом камчатские пилоты впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. В Арктике самолёты противника были обнаружены и сбиты ракетами «воздух-воздух» большой дальности.