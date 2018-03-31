США обвинили Иран в дестабилизации Ближнего Востока

«Иранский Корпус стражей исламской революции продолжает подрывать политический процесс, эскалирует боевые действия и дестабилизирует ситуацию в регионе, поставляя оружие хуситам и другим», — говорится в документе.

По мнению Белого дома, йеменские хуситы подрывают процесс политического урегулирования под эгидой ООН

«Йеменские хуситы ответили на усилия ООН по активизации политического процесса в Йемене угрозой совершить более безрассудные ракетные атаки, подобные тем, что были совершены в воскресенье», — сказано в заялении.

При этом США обещают и далее оказывать помощь партнерам для «самозащиты, предоставляя необходимую гуманитарную помощь и поддерживая инклюзивный процесс».

26 марта стало известно, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии перехватила семь ракет, запущенных с территории Йемена. По информации саудовских СМИ, в результате атаки погиб гражданин Египта , на чей дом упали обломки одной из ракет.

В начале марта вице-президент США Майк Пенс заявил, что Америка может выйти из ядерной сделки по Ирану. По словам политика, Тегеран активно поддерживает террористические группировки.