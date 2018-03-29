Индия купит российские системы ПВО С-400

Зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности С-400 "Триумф" предназначены для перехвата всех существующих типов воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей дальность работы системы возрастает до 600 км.

"Триумф" предназначен для защиты от воздушного нападения стратегических объектов, его самого от атаки с воздуха прикрывает ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Возможность применения в пусковой установке разных типов ракет и их богатый арсенал позволяют С-400 формировать эшелонированную противовоздушную оборону.