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Индия купит российские системы ПВО С-400
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Индия купит российские системы ПВО С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Контракт с Индией на поставку С-400 может быть подписан уже в 2018 году, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимира Дрожжова.
"Я надеюсь, что контракт с Индией по зенитным ракетным системам С-400 будет подписан до конца года", — сказал Дрожжов журналистам на выставке ArmHiTec в Ереване.
Зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности С-400 "Триумф" предназначены для перехвата всех существующих типов воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных модулей дальность работы системы возрастает до 600 км.
"Триумф" предназначен для защиты от воздушного нападения стратегических объектов, его самого от атаки с воздуха прикрывает ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Возможность применения в пусковой установке разных типов ракет и их богатый арсенал позволяют С-400 формировать эшелонированную противовоздушную оборону.
Контракты на поставку систем заключили Китай и Турция.
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