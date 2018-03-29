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Назван срок заступления на дежурство «Сарматов»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Назван срок заступления на боевое дежурство первого полка с «Сарматами» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Новейший ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат» должен быть поставлен на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН в 2021 году, сообщил источник в российском ОПК.
«В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года, серийное производство МБР «Сармат» должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии», — сообщил собеседник ТАСС.
По его словам, в состав полка на первом этапе войдут командный пункт и две шахтные пусковые установки с ракетами. В дальнейшем полк будет доведен до штатной численности и будет состоять из шести установок.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности, ракетном комплексе «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что баллистические ракеты «Сармат» могут появиться в российской армии в рамках госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.
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