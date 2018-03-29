Назван срок заступления на дежурство «Сарматов»

Назван срок заступления на боевое дежурство первого полка с «Сарматами»

«В соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года, серийное производство МБР «Сармат» должно начаться в 2020 году, в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии», — сообщил собеседник ТАСС. Новейший ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат» должен быть поставлен на боевое дежурство в Ужурской ракетной дивизии РВСН в 2021 году, сообщил источник в российском ОПК.

По его словам, в состав полка на первом этапе войдут командный пункт и две шахтные пусковые установки с ракетами. В дальнейшем полк будет доведен до штатной численности и будет состоять из шести установок.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности, ракетном комплексе «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике.