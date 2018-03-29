На Урале впервые применили «Листву»

Впервые на Урале применялась машина дистанционного разминирования «Листва»

Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», для которых предназначались данные «сюрпризы», в это время находились на большом расстоянии от места взрыва и не могли пострадать.

В Тагильском соединении ( Свердловская область ) для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва». По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны, все «закладки» были уничтожены.

Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», для которых предназначались данные «сюрпризы», в это время находились на большом расстоянии от места взрыва и не могли пострадать. МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине идороге, но и на расстоянии 50 метров от самой трассы.

МДР «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.

Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями, оснащёнными ПГРК «Ярс».

До 2020 года в инженерные подразделения соединений РВСН планируется поставить более 300 единиц инженерной техники: инженерные машины разграждения, тяжёлые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны и другие средства инженерного вооружения. Более 50% поставляемой инженерной техники составит колёсная дорожная машина, разработанная специально для РВСН в этом году.