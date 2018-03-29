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Военнослужащие ж/д войск отбились от «террористов»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Военнослужащие железнодорожных войск ВВО отбились от нападения «террористов» 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках учений железнодорожники провели разведку минных заграждений и разных опасных объектов на маршруте.
Военнослужащие железнодорожных войск Восточного округа отправились восстанавливать пути, которые по легенде учений разрушили диверсанты.
Для этого они совершили марш-бросок в район труднодоступной местности. Им пришлось восстанавливать полотно без специальной техники и только подручными инструментами.
Кроме того, железнодорожники провели разведку минных заграждений и разных опасных объектов на маршруте, однако командиры усложнили сценарий.
После выполнения этого задания на бойцов якобы напала группа условных «террористов». Военнослужащие железнодорожных войск доказали, что могут справиться с любыми задачами — и бытовыми, и боевыми.
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