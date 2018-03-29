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Британию встревожила российская «Мертвая рука»
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Британию встревожил российский комплекс «Мертвая рука» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Газета Daily Star назвала систему "ужасным оружием" Кремля. При этом эксперт Брюс Блэр замечает, что "Мертвая рука" снижает истерию о скором начале ядерной войны.
Просто само ее наличие заставляет Запад дважды подумать, о гипотетической атаке на Россию.
Кроме того автор допускает, что "Мертвая рука" может быть уязвима для кибератак. А следовательно, в случае сбоя, она может поставить под угрозу всю мировую систему безопасности.

Справка "РГ"

Комплекс "Периметр" альтернативной командной системой для всех родов войск, имеющих на вооружении ядерные заряды. Он был создан на случай, если США уничтожит первым ударом ключевые узлы командной системы "Казбек" и линии связи РВСН. При массированной атаке "Периметр" способен принимать решения самостоятельно или с минимальным участием человека.
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