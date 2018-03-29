Британию встревожила российская «Мертвая рука»

Британию встревожил российский комплекс «Мертвая рука»

Просто само ее наличие заставляет Запад дважды подумать, о гипотетической атаке на Россию

Кроме того автор допускает, что "Мертвая рука" может быть уязвима для кибератак. А следовательно, в случае сбоя, она может поставить под угрозу всю мировую систему безопасности. Справка "РГ"