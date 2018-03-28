Ещё
США заявили об уменьшении взносов в ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

США заявили об уменьшении взносов в ООН 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Seth Wenig/AP
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные штаты сократят взносы в бюджет организации. Об этом сообщает Associated Press.
"Миротворчество — это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий", — сказала Хейли.
Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета.
Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.
Ранее Хейли объяснила отказ в финансовой помощи Пакистану.
Газета.Ru: последние новости
МИД сообщил об отправке российских военных в ЦАР Одна из запущенных саудовских противоракет развернулась и упала на Эр-Рияд Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о возможной отставке Тулеева "ближе к концу весны"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева461
Британцы ужаснулись супероружию России54
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ155
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине621
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово351
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение