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Подготовку в РФ прошли 350 миротворцев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Небензя сообщил, что подготовку в России прошли 350 миротворцев из-за рубежа 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Россия активно участвует в подготовке кадров для проведения миротворческих операций и готова расширять эту деятельность. Об этом сообщил в среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном повышению эффективности миротворческих операций ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Российская Федерация имеет солидный опыт в подготовке миротворцев, — отметил он. — В России успешно осуществляется подготовка кадров для африканских правоохранительных органов, в том числе и женщин. С 2000 года на базе сертифицированного ООН Центра подготовки института повышения квалификации МВД России в городе Домодедово Московской области подготовку прошли более 350 иностранных полицейских. Военно-учебный центр Сухопутных войск и Войсковая академия Вооруженных сил Российско Федерации в городе Наро-Фоминске, а также Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ в поселке Нахабино также готовы обучать миротворцев из развивающихся стран". "Выстроена система, которая включает как общую подготовку, так и специализированную непосредственно перед направлением миротворцев к месту службы", — отметил он.
"Процесс проведения миротворческих операций требует адаптации к современным международным реалиям, — отметил российский дипломат. — Такие операции развертываются в сложных и опасных условиях, чаще всего в ситуациях внутриполитических кризисов, осложненных тяжелой гуманитарной и социально-экономической обстановкой. Острее проявляются такие факторы, как трансграничное расползание оружия, терроризм и наркотрафик. В этих непростых обстоятельствах императивом является соблюдение Устава ООН и базовых принципов миротворчества — согласие сторон, беспристрастность, а также неприменение силы кроме самообороны и защиты мандата".
Постпред России при ООН обратил внимание на появившиеся в последнее время призывы "изменить идеологию осуществления миротворческих операций в пользу превентивно— наступательного и сильного миротворчества, наделить голубые каски правом на применение силы первыми". "Весьма сомнительно, что такой подход может способствовать достижению желаемых целей и снижению количества случаев гибели миротворцев, — подчеркнул он. — Наоборот, высок риск обратного эффекта: если нейтралитет голубых касок будет подорван, то это превратит их в активных участников конфликтов и неизбежно повлечет увеличение числа столкновений с оппонентами и как следствие — повлечет увеличение числа жертв".
59 миротворцев погибли в 2017 году
Как сообщил в ходе заседания СБ ООН в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в прошлом году потери миротворческих сил ООН составили 59 человек, в то время как годом ранее в ходе операций под эгидой ООН погибли 34 военнослужащих.
В настоящее время ООН осуществляет 15 миротворческих операций — на Гаити, в Мали, на Голанских высотах, в районе Абьей на границе Северного и Южного Суда, в Южном Судане, Западной Сахаре, Демократической республике Конго, на Кипре, в Косово, на границе между Индией и Пакистаном, в Центральноафриканской республике, в Дарфуре, Ливане, Либерии и на Ближнем Востоке, в которых задействованы около 110 тыс. человек.
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