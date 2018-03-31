Раскрыта процедура призыва «нездоровых» граждан

Минобороны призовет около 3 тыс. освобожденных от службы по здоровью

В рамках весеннего призыва Минобороны РФ рассчитывает призвать около 3 тыс. человек на службу в армию, которые ранее были освобождены по состоянию здоровья, но в последствии смогли его улучшить. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба военного ведомства. «С этого года, в части категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу, приняты поправки на законодательном уровне. У многих молодых ребят состояние здоровья улучшилось, однако ранее законодательство не позволяло призывать их на военную службу. 29 декабря прошлого года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинское освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальным гарантиями, которые им предоставляет законодательство Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Ранее в пятницу врио начальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что в весенний призыв 2018 года на службу в вооруженные силы России призовут 128 тыс. солдат-срочников. Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру.