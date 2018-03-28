На военно-морском параде покажут 18 кораблей

На Главном военно-морском параде покажут 18 новейших кораблей

Всего в торжественном мероприятии примут участие более 40 военных кораблей, 25 воздушных судов и четыре тысячи военнослужащих.

«Один из новейших — малый ракетный корабль "Ураган", строительство которого завершено в 2018 году», — добавил он. В 2018 году в Главном военно-морском параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны

По его словам, кроме боевых кораблей к параду будет привлечено 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.