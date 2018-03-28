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На военно-морском параде покажут 18 кораблей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Главном военно-морском параде покажут 18 новейших кораблей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в торжественном мероприятии примут участие более 40 военных кораблей, 25 воздушных судов и четыре тысячи военнослужащих.
В 2018 году в Главном военно-морском параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.
«Один из новейших — малый ракетный корабль "Ураган", строительство которого завершено в 2018 году», — добавил он.
По его словам, кроме боевых кораблей к параду будет привлечено 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.
Главный военно-морской парад с 2017 года стал ежегодным. Он призван возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь ВМФ России.
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