Ещё
Трамп вооружит Прибалтику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп вооружит Прибалтику 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп окажет военную помощь Эстонии, Латвии и Литве. Об этом говорится в заявлении Белого Дома.
На закупку крупнокалиберных боеприпасов США выделят около 100 миллионов долларов. На обучение военных и покупку снаряжения для повышения уровня подготовки вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы планируется направить более 70 миллионов долларов.
В сообщении также говорится, что американская сторона будет продолжать укреплять систему безопасности и наращивать обороноспособность в рамках двух программ: внешнего финансирования (FMF) и международной военной подготовки (IMET).
Страны Балтии ежегодно получают от США около 3,5 миллионов долларов по программе IMET. В этом году к военным учениям присоединятся более пяти тысяч американских военнослужащих.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений351
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube8
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»155
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube15
Открыта новая форма аномальной материи5
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение