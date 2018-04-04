Трамп вооружит Прибалтику

На закупку крупнокалиберных боеприпасов США выделят около 100 миллионов долларов. На обучение военных и покупку снаряжения для повышения уровня подготовки вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы планируется направить более 70 миллионов долларов.

В сообщении также говорится, что американская сторона будет продолжать укреплять систему безопасности и наращивать обороноспособность в рамках двух программ: внешнего финансирования (FMF) и международной военной подготовки (IMET).

Страны Балтии ежегодно получают от США около 3,5 миллионов долларов по программе IMET. В этом году к военным учениям присоединятся более пяти тысяч американских военнослужащих.