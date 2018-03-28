Шойгу сказал, как изменился боевой дух российской армии 

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что боевой дух Вооруженных сил России находится на высоком уровне.
«На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий», — цитирует РИА «Новости» Шойгу.
Министр отметил, что на этот показатель повлияла тщательная работа на упрежение с каждым военнослужащим. По его словам, с военными постоянно работают специалисты, которые активно внедряют новые методики профессионально-психологического отбора.
Боевой дух военнослужащих повышает и работа Минобороны, а также региональных властей по решению социальных и бытовых проблем -армейские семьи обеспечиваются квартирами и местами в детских садах, говорит министр.
«Это позитивно отражается на выполнении соединениями и воинскими частями задач по предназначению. Наши военнослужащие показывают многочисленные примеры мужества и героизма, верности воинскому долгу в Сирии», — сказал Шойгу.
По его словам, мастерство и боевая выучка военнослужащих «подтверждаются в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки». Шойгу напомнил, что в 2017 году 231 воинская часть получила наименование ударных.
На прошлой неделе Шойгу похвалил российскую армию за культурную и научную самостоятельность, отметив, что конкурентов у Вооруженных сил в этом направлении нет.