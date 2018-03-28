Шойгу сказал, как изменился боевой дух российской армии

«На сегодняшний день уровень моральной и психологической готовности военнослужащих к выполнению задач по предназначению оценивается как высокий», — цитирует РИА «Новости» Шойгу. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что боевой дух Вооруженных сил России находится на высоком уровне.

Министр отметил, что на этот показатель повлияла тщательная работа на упрежение с каждым военнослужащим. По его словам, с военными постоянно работают специалисты, которые активно внедряют новые методики профессионально-психологического отбора.

Боевой дух военнослужащих повышает и работа Минобороны , а также региональных властей по решению социальных и бытовых проблем -армейские семьи обеспечиваются квартирами и местами в детских садах, говорит министр.

«Это позитивно отражается на выполнении соединениями и воинскими частями задач по предназначению. Наши военнослужащие показывают многочисленные примеры мужества и героизма, верности воинскому долгу в Сирии», — сказал Шойгу.

По его словам, мастерство и боевая выучка военнослужащих «подтверждаются в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки». Шойгу напомнил, что в 2017 году 231 воинская часть получила наименование ударных.

На прошлой неделе Шойгу похвалил российскую армию за культурную и научную самостоятельность, отметив, что конкурентов у Вооруженных сил в этом направлении нет.