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Раскрыты цели полета боевых самолетов РФ к Америке
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Раскрыты подробности полета российских боевых самолетов к Северной Америке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полет российской противолодочной авиации через Северный полюс к Северной Америке был совершен в рамках учений на прошлой неделе. Об этом в четверг, 29 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в авиационных кругах.
«Это было в рамках учений в марте этого года», — отметил один из собеседников агентства.
Другой источник уточнил, что учения состоялись на минувшей неделе. По его словам, полет выполнили два российских противолодочных самолета, их сопровождали истребители и самолет-заправщик.
О состоявшемся полете к Североамериканскому континенту 28 марта сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, военная авиация совершила полет по данному маршруту впервые со времен Советского Союза.
Как отмечает «Интерфакс», в декабре прошлого года российские военные заявляли, что в 2018-м морская авиация Северного флота расширит географию полетов в Арктике. В частности, для этого планируется использовать заполярный аэродром Темп на Новосибирских островах.
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