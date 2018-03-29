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Новейшие корабли выйдут на парад в Петербурге
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Новейшие корабли выйдут на военно-морской парад в Петербурге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В праздничном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в нынешнем году будут участвовать более сорока боевых кораблей, в том числе и малый ракетный корабль "Ураган", который построили в 2018 году. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на коллегии в Минобороны РФ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
В главном военно-морском параде будет участвовать 41 корабль, из них восемнадцать — самых новых. Кроме того, 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойгу пообещал, что парад будет красивым и станет незабываемым праздником, привлечет многих зрителей.
Ракетный корабль "Ураган" построен на "Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Спущен на воду 29 июля 2017 года. Это головной корабль проекта 22800, многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль малого водоизмещения близкой морской зоны. Относится к кораблям третьего ранга. Его длина — 67 метров, ширина — 11. Автономность плавания — 15 суток. "Ураган" имеет радиолокационное, радиоэлектронное, тактическое ударное вооружение, артиллерийскую установку и зенитную артиллерию.
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