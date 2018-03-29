Новейшие корабли выйдут на парад в Петербурге

Новейшие корабли выйдут на военно-морской парад в Петербурге

В праздничном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в нынешнем году будут участвовать более сорока боевых кораблей, в том числе и малый ракетный корабль "Ураган", который построили в 2018 году. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на коллегии в Минобороны РФ , сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В главном военно-морском параде будет участвовать 41 корабль, из них восемнадцать — самых новых. Кроме того, 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих. Генерал армии Сергей Шойгу пообещал, что парад будет красивым и станет незабываемым праздником, привлечет многих зрителей.