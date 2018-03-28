Расчеты С-400 Балтфлота отразили удар «противника»

Расчеты С-400 Балтийского флота отразили воздушный удар условного противника

"Дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника, которая намеревалась нанести удар с воздуха. Дивизион… С-400 немедленно взял цели на сопровождение и уничтожил в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота на территории Калининградской области. Боевые расчеты произвели электронные пуски ракет по воздушным целям", — сказал он. Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" соединения ПВО Балтийского флота в ходе учений успешно отразили удар условного противника с воздуха под Калининградом , сообщил ТАСС в среду официальный представитель флота Роман Мартов

Авиагруппу условного неприятеля представляли многоцелевые истребители Су-27 и звено многоцелевых вертолетов Ми-8.

Также расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего действия, может применяться против наземных объектов.