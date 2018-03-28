Названы сроки поставки костюма для пилотов Су-57

Поставки противоперегрузочного костюма для пилотов Су-57 начнутся не раньше 2019 года

"Наземные испытания он [костюм] прошел, сейчас ведутся летные испытания. В компанию "Сухой" передано пять таких комплектов, необходимо набрать летную статистику. Но говорить о закупках и поставках можно не раньше 2019 года", — сказал гендиректор. Поставки нового противоперегрузочного костюма, создаваемого для летчиков истребителя пятого поколения Су-57, начнутся не раньше 2019 года. Об этом рассказал в среду ТАСС гендиректор компании-разработчика НПП "Звезда" Сергей Поздняков

Поздняков добавил, что "летные испытания достаточно долгие, думаю они займут примерно полгода".

По его словам, возможно и одновременное существование и старых, и новых костюмов.

"Новый костюм существенно увеличивает время переносимости пилотом перегрузок. То есть если самолет и задача, которую он решает, требуют активного маневрирования, то нужен новый костюм. А если, например, такой задачи нет, то можно использовать старый", — пояснил гендиректор "Звезды".

Глава предприятия уточнил, что в новом костюме перегрузки будут переноситься дольше за счет большей компенсации оттока крови от головы — в новом костюме реализовано дополнительное обжатие рук, чего не было в предыдущих версиях. Обычный противоперегрузочный костюм препятствуют оттоку крови от мозга во время маневров самолета в сторону живота и ног.