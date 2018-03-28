Парк «Патриот» Минобороны РФ построят под Ростовом

Парк «Патриот» Минобороны РФ будет построен на Самбекских высотах под Ростовом-на-Дону

"Мы специально предложили разместить военно-патриотический парк возле строящегося музея "Самбекские высоты", чтобы они работали в комплексе. Тогда и молодежи, и людям старшего поколения точно будет интересно посещать эти места. Уверен, каждый здесь найдет для себя что-то важное", — цитирует пресс-служба слова губернатора города Василия Голубева. Правительство Ростовской области согласовало постройку военно-патриотического парка "Патриот" на Самбекских высотах рядом со строящимся музейным комплексом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что парк разместят на земельном участке в 23 гектара, где появится комплекс выставочных площадок и сооружений. "Планируется воссоздать

"Партизанскую деревню" со штабными блиндажами и складом боеприпасов, проложить трассу "Гонка героев" и полосу препятствий, аналогичную той, где проходят подготовку бойцы спецподразделений, обустроить стрелковый тир, спортивные, детские и концертную площадки", — рассказали в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время на Самбекских высотах строится музейный комплекс общей площадью более 3 тыс. квадратных метров, который станет частью мемориала славы "Самбекские высоты", воздвигнутого в Неклиновском районе области в честь воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий. Ожидается, что он откроется в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.