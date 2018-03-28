Конструктора Калашникова похоронили в Ижевске

Конструктора-оружейника Калашникова похоронили в Ижевске

Конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова похоронили в пятницу на Южном кладбище в Ижевске . Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья, сослуживцы и ученики, очередь у ритуального зала растянулась на несколько десятков метров, передает корреспондент ТАСС . У гроба, к которому подносили траурные букеты и венки, выставили почетный караул.

Все, кто в этот день пришел проститься с Виктором Михайловичем, вспоминают о нем как об очень скромном человеке.

"Что скажешь, потеряв брата? Нет плеча рядом, нет человека, с которым можно было что-то обсудить, какое-то общее решение принять… И, конечно, жалко, что не дожил он до такого большого события, как столетие [со дня рождения] отца [Михаила Калашникова, в ноябре 2019 года]", — сказала журналистам сестра покойного Елена Калашникова.

По ее словам, кончину брата нельзя назвать скоропостижной, несмотря на то, что у него были проблемы со здоровьем. Калашникова рассказала, что последнюю неделю Виктор Михайлович лежал в больнице, где, скорее всего, подхватил вирусную инфекцию.

"Он пришел [в больницу] сам. В реанимацию за два часа до кончины его перевели", — рассказала она.

По словам Калашниковой, вопрос об увековечивании памяти ее брата пока не поднимался.

Продолжение разработок

"Очень талантливый, умный конструктор. И никогда себя не выпячивал", — сказал он. Фомин рассказал, что еще 16 лет назад совместно с Калашниковым специалисты ведомства разрабатывали пожарный автомат, который мог бы тушить квартиры, офисы, но из-за того, что в нем используется холостой боеприпас, идея не получила продолжения. "Я думаю, мы разработаем вместе с концерном "Калашников" продолжение этого ствола для тушения пожаров по типу автомата", — сказал он.

Ведущий инженер-конструктор конструкторского технологического центра концерна "Калашников" Сергей Горбунов назвал Виктора Михайловича своим учителем. По словам Горбунова, Калашников много сделал для завода и вообще для российского оружия в целом.

"В частности, возрождение в России класса пистолетов-пулеметов — это, несомненно, его заслуга и Алексея Драгунова, потому что они тогда смогли пробить этот "Бизон" на вооружение МВД, спустя годы, кроме милиции, уже и военные заинтересовались. Сейчас следующая модель "Витязь" уже рассматривается Минобороны в качестве образца для принятие на вооружение", — рассказал Горбунов.

Оружейная элита

Ведущий инженер-конструктор "Ижевского мехзавода" Владимир Ярыгин признался, что его коллега был очень общительным, открытым человеком и никогда не скрывал своих ноу-хау и всегда говорил то, что думает.

"С Виктором Михайловичем мы знакомы довольно давно… Ушел из жизни человек, который являлся оружейной элитой всей нашей страны", — сказал он.

Советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников", кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году после окончания Ижевского механического института начал трудовую деятельность в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН".

Скончался Виктор Калашников 27 марта 2018 года в Ижевске. Несмотря на преклонный возраст, он до последних дней работал на предприятии в должности главного специалиста по технической подготовке оружейного производства.