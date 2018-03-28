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ВВС США рассказали про войну в 2030 году
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ВВС США рассказали про войну в 2030 году 

Рамблер 1 час назад
Лаборатория ВВС США AFResearchLab выложила ролик, в котором показала, как будет выглядеть война в 2030 году. В ролике продемонстрирован воздушный бой с применением совершенных технологий. В описании к видео указано, что США развивают инновационные технологии и наращивают преимущество в этой области с целью усиления национальной безопасности. Из видео следует, что Соединённые Штаты планируют развивать лазерное и радиоэлектронное оружие. Самолётами в 2030 году доверят управлять роботам, а координировать их действия будет командный центр.
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