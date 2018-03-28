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В Минобороны определились с развитием Северного флота
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На коллегии Минобороны РФ определились с планами развития Северного флота 

ТАСС 46 минут назад
Фото: ТАСС
Коллегия Минобороны РФ рассмотрит ход реализации Плана деятельности Северного флота в свете майских указов президента России 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи. Об этом сообщил в среду министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
"Минобороны продолжает перевооружение соединений и воинских частей. Ведется строительство объектов для их размещения. Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%", — сказал он, выступая на заседании коллегии военного ведомства. — Сегодня обсудим вопросы дальнейшего строительства объектов военной инфраструктуры в Арктической зоне России".
"При этом одним из приоритетных для нас остается арктическое направление. Так, в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов ПВО", — отметил министр.
По его словам, в этом году "флоту передан ледокол "Илья Муромец", завершается передача судна тылового обеспечения "Эльбрус". "Завершаются госиспытания фрегата "Адмирал Горшков", большого десантного корабля "Иван Грен" и морского танкера "Академик Пашин", — сообщил Шойгу.
"Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами "Ясень" и "Борей", — добавил он. — В ходе учений подразделения арктической бригады отработали высадку с десантных кораблей на необорудованное побережье и ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов".
Как указал Шойгу, впервые с советских времен "осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту".
"Завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий на архипелаге Земля Франца Иосифа и Новосибирских островах", — отметил министр.
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