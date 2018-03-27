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В российской армии заменят Snickers и Coca-Cola
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«Военторг» хочет заменить в российской армии Snickers и Coca-Cola своими продуктами 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Военторг" в ближайшее время представит замену Snickers и Coca-Cola в российской армии, заявил директор военно-торгового предприятия Владимир Павлов.
"Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток — это Coca-Cola, а самый любимый батончик — это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать", — сказал он.
Кроме того, "Военторг" активно развивает свою сеть торговых аппаратов в войсках. От Владивостока до Калининграда установлено более тысячи автоматов для торговли напитками и едой.
"Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция", — добавил Павлов.
ТАСС: последние новости
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