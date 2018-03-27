Российских военных лишат сникерсов 

«Военторг» в ближайшее время найдет замену «Кока-Коле» и батончикам «Сникерс» в российской армии. Об этом рассказал директор предприятия Владимир Павлов, передает ТАСС.
По словам Павлова, когда у российского солдата любимый напиток «Кока-Кола», а любимый батончик «Сникерс» — это «неправильно».
«Это наша задача. Пока на «Кока-Колу» не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», — сказал он.
Директор «Военторга» также рассказал, что предприятие активно развивает сеть вендинговых аппаратов со своей продукцией в воинских частях. По его словам, на данный момент установлено более тысячи торговых аппаратов.
«Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция», — сказал Павлов.