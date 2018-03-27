Российских военных лишат сникерсов

По словам Павлова, когда у российского солдата любимый напиток «Кока-Кола», а любимый батончик «Сникерс» — это «неправильно».

«Это наша задача. Пока на «Кока-Колу» не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать», — сказал он.

Директор «Военторга» также рассказал, что предприятие активно развивает сеть вендинговых аппаратов со своей продукцией в воинских частях. По его словам, на данный момент установлено более тысячи торговых аппаратов.