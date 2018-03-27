Ещё
Российские вооружения показали на параде в Мьянме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В столице Мьянмы состоялся военный парад по случаю 73-й годовщины создания вооруженных сил республики. Он начался затемно, так как к 9 часа утра стало очень жарко.
После прохода 35 парадных коробок на специально построенный плац должны были выехать танки Т-72 и станции ПВО «Печора-2М», но в этом году тяжелую технику отменили. Зато оставили авиационную часть.
Главный ударный вертолет армии Мьянмы — российский Ми-35, а главный транспортный — Ми-17. Именно с него на парадную площадь высадился десант спецназа.
Кульминацией торжества стал пролет пятерки Миг-29.
Надо отметить, что освещать парад в Мьянме иностранных журналистов пригласили впервые в истории этой страны. Уникальной возможностью воспользовались журналисты телеканала «Звезда».
Съемочная группа программы «Военная приемка» готовит в Мьянме выпуск о применении российской боевой техники в условиях тропиков.
ТК «Звезда»: последние новости
Американские СМИ назвали Россию сильнейшей страной мира будущего Американские ВВС выпустили мультфильм про войну будущего На Украине краденную военную технику пытались продать через Интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге246
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным88
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово170
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово79
НАТО приняло меры против российских дипломатов173
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение