«Перекоп» отправится в поход во Владивосток

Ученый корабль «Перекоп» 1 апреля отправится в поход во Владивосток

"Свыше 200 курсантов второго и четвертого курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) Военного учебно-научного центра ВМФ России прибыли из Санкт-Петербурга в главную базу Черноморского флота Севастополь для участия в дальнем походе на борту учебного корабля "Перекоп" по маршруту Севастополь — Владивосток", — сказано в сообщении. Двухмесячный дальний поход учебного корабля "Перекоп" с курсантами санкт-петербургского Военно-морского института (ВМИ) на борту из Севастополя во Владивосток начнется 1 апреля, сообщило во вторник Минобороны России

В нем отмечено, что "двухмесячный дальний поход с целью прохождения морской практики с Черноморского на Тихоокеанский флот начнется 1 апреля и станет первым в истории походов ВМИ с точки зрения географии движения учебного корабля "Перекоп".

В настоящее время курсанты совместно с экипажем "Перекопа" приступили к практической отработке корабельных боевых расчетов.