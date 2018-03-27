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«Перекоп» отправится в поход во Владивосток
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Ученый корабль «Перекоп» 1 апреля отправится в поход во Владивосток 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двухмесячный дальний поход учебного корабля "Перекоп" с курсантами санкт-петербургского Военно-морского института (ВМИ) на борту из Севастополя во Владивосток начнется 1 апреля, сообщило во вторник Минобороны России.
"Свыше 200 курсантов второго и четвертого курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) Военного учебно-научного центра ВМФ России прибыли из Санкт-Петербурга в главную базу Черноморского флота Севастополь для участия в дальнем походе на борту учебного корабля "Перекоп" по маршруту Севастополь — Владивосток", — сказано в сообщении.
В нем отмечено, что "двухмесячный дальний поход с целью прохождения морской практики с Черноморского на Тихоокеанский флот начнется 1 апреля и станет первым в истории походов ВМИ с точки зрения географии движения учебного корабля "Перекоп".
В настоящее время курсанты совместно с экипажем "Перекопа" приступили к практической отработке корабельных боевых расчетов.
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