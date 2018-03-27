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США заявили о возможной победе в «любой войне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

США заявили о возможной победе в «любой войне» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: AFP 2018
В 2028 году американская армия сможет победить в любой войне. Такое заявление сделал министр армии США Марк Эспер, передает РИА «Новости».
«В 2028 году мы будем готовы разместить военный контингент где угодно и когда угодно, мы сможем вести борьбу до решительной победы в обширном многодоменном конфликте с любым потенциальным противником, одновременно сдерживая другие страны и сохраняя способность воевать против нерегулярных вооруженных формирований», — пообещал он.
Успехи американских военных будут складываться из сочетания современных вооружений и «новейшей доктрины ведения боевых действий», сказал Эспер. Работа в этом направлении уже ведется.
Эспер добавил, что поражающие способности американских солдат не будут иметь себе равных.
 Ещё 3 источника 
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