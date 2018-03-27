Ещё
Тульские десантники захватили аэродром «противника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тульские десантники на учениях захватили аэродром «противника» под Рязанью 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Подразделения тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России в ходе учений совершили 200-километровый марш в Рязанскую область, где захватили аэродром условного противника, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Масштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России проводятся под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова с 26 по 30 марта в Рязанской, Тульской и Московской областях; в них задействованы более 2 тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники.
"Сегодня в рамках командно-штабных учений подразделения тульского соединения ВДВ осуществили марш в Рязанскую область, следуя на боевой и транспортной технике до аэродромов и полигонов применения. В ходе разведывательно-поисковых действий на пути к аэродрому взлета тульские десантники уничтожали условные "диверсионные группы противника", находящиеся в районе выполнения задач", — говорится в сообщении.
В нем отмечено, что, "пройдя в общей сложности более 200 километров по заснеженным рокадным и полевым дорогам, подразделения десанта захватили аэродром условного противника и приступили к подготовке боевой техники и личного состава к переброске по воздуху с последующим десантированием в заданный район".
Переброска подразделений ВДВ с боевой техникой в районы Рязанской области и развертывание полевых пунктов управлений стала завершающей фазой перегруппировки войск, которая проводится в рамках учений. Дальнейший порядок действий подразделениям десанта будет доводиться в самолетах.
При десантировании, как сказано в сообщении Минобороны России, планируется провести выброску более 20 единиц боевой техники на бесплатформенных парашютных системах. Десантирование личного состава с применением парашютных систем Д-10 и "Арбалет" будет выполняться из самолетов Ил-76 и Ан-26. Действия подразделений десанта с воздуха будут прикрывать истребители Су-27, Су-30 и вертолеты армейской авиации Ми-24.
РИА Новости: последние новости
"Американский пирог" против "Посейдона". В США меряются с Россией армиями "Мы беззащитны": в США признали превосходство гиперзвукового оружия России В ВМС Украины объяснили, зачем флот "отдали в жертву" в 2014 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным66
НАТО приняло меры против российских дипломатов143
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге92
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово58
Еще три страны вышлют российских дипломатов239
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение