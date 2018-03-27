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Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
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Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Пара новейших российских истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на острове Итуруп. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что летчики истребительной авиации Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на один из островов Курильской гряды для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника.
Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин). Также эти истребители в версии Су-35СК были проданы в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).
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