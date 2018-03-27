Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео

Пара новейших российских истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром Буревестник на острове Итуруп. Соответствующее видео опубликовало Минобороны России

В военном ведомстве отметили, что летчики истребительной авиации Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на один из островов Курильской гряды для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника.