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«Мы беззащитны»: США испугались оружия РФ
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«Мы беззащитны»: в США признали превосходство гиперзвукового оружия России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Американские военные и конгрессмены считают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия, пишет The Hill.
"Прямо сейчас мы беззащитны", — цитирует издание члена комитета сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа.
Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.
"Причина в том, что США не прикладывают даже приблизительно сопоставимых усилий как в области разработки собственных подобных вооружений, так и в создании систем, способных обнаруживать и сбивать их", — пояснил он.
Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия.
Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал о создании в России новейших видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия. Cистема под названием "Авангард", способна лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.
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