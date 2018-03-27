На Урале начались учения РВСН

Учения с участием 3 тыс. военных начались в соединении РВСН на Урале

"Впервые в командно-штабном учении будут задействованы самые перспективные образцы специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ. Для поиска и борьбы с диверсантами будут применяться транспортно-боевые вертолеты и комплексы с БЛА", — сказали в ведомстве. Планируется отработать приведение в высшие степени боевой готовности, маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия.

В учениях также будет участвовать звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Воздушную разведку будут вести самолеты Ан-30.

По данным Минобороны, на новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.

На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижной грунтовый ракетный комплекс "Ярс".