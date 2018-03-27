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На Урале начались учения РВСН
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Учения с участием 3 тыс. военных начались в соединении РВСН на Урале 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учения с участием 3 тыс. военных и 300 единиц техники начались в Тагильском (Свердловская обл. ) ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.
Планируется отработать приведение в высшие степени боевой готовности, маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования, противодействие диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия.
"Впервые в командно-штабном учении будут задействованы самые перспективные образцы специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ. Для поиска и борьбы с диверсантами будут применяться транспортно-боевые вертолеты и комплексы с БЛА", — сказали в ведомстве.
В учениях также будет участвовать звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Воздушную разведку будут вести самолеты Ан-30.
По данным Минобороны, на новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями ЦВО.
На вооружении Тагильского ракетного соединения находится подвижной грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
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