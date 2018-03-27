В Польше рассказали о сроках поступления ПВО Patriot

Первые системы ПВО Patriot поступят в Польшу в 2022 году

"Первые системы Patriot прибудут в Польшу в 2022 году, а еще в 2024 году. Это системы, которые обеспечат беспрецедентную безопасность нашего неба", — сказал премьер Польши. Первые системы ПВО Patriot поступят в Польшу в 2022 году, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению. Польша в среду подпишет контракт на поставку ЗРК Patriot из США . На прошлой неделе был подписан офсетный договор на поставку в Польшу Patriot. В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.