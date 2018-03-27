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Более 10 тысяч военных примут участие в маневрах РВСН
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Более 10 тыс. военных в трех ракетных армиях примут участие в учениях РВСН 

ТАСС 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 10 тыс. военнослужащих будут задействованы в маневрах соединений Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом журналистам сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В марте проводятся командно-штабные учения в соединениях Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий. В ходе учений проверяемые части и подразделения (ракетные полки, технические ракетные базы, части обеспечения и охраны будут отрабатывать мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков", — сообщили в российском военном ведомстве.
Всего к проверкам по итогам зимнего периода обучения будет привлечено около 10 тыс. военнослужащих и 1 тыс. единиц техники.
"Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму. Также будут проведены контрольные занятия по предметам боевой подготовки", — сообщили в Минобороны.
Также подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника. Инженерные подразделения разберут завалы, развернут станции комплексной очистки воды и установят тяжелые механические мосты через реки.
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