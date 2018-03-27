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Артиллеристы ЮВО осваивают комплекс разведки «Зоопарк»
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В Ставропольском крае артиллеристы ЮВО приступили к освоению комплекса разведки «Зоопарк» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В рамках лагерного сбора будут проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии, а также дивизионные тактические учения с боевой стрельбой.
На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями Южного военного округа (ЮВО) началось боевое слаживание дивизионов.
Под руководством командиров подразделений и начальника артиллерии соединения будут проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии, а также дивизионные тактические учения с боевой стрельбой.
Артиллерийские подразделения отработают вопросы развертывания в боевой порядок с марша, огневого поражения объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций.
Выполнять поставленные задачи артиллеристам предстоит как днем, так и ночью, в условиях действий разведывательно-диверсионных групп и применения условным противником средств радиоподавления.
В ходе лагерного сбора артиллеристы ЮВО осваивают новые образцы вооружения и военной техники, такие как «Мста-С», «Хоста», «Торнадо-Г», «Нона М3», а также новейший радиолокационный комплекс «Зоопарк-1».
Всего на лагерный сбор привлечено около 400 военнослужащих, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.
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