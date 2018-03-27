Пограничники получили новейшие корабельные радиостанции

Р-620 поступает на смену выработавшим сроки эксплуатации корабельным радиостанциям Р-612, значительная часть которых эксплуатируется военными моряками около 25 лет.

"Помимо высокой надежности, обращают на себя внимание короткие сроки создания изделия. Так, например, разработка предшественницы — радиостанции Р-612 длилась шесть лет. На создание станции Р-620 ушло почти в два раза меньше времени", — отметили в компании.

В РТИ пояснили, что Р-620 предназначена для обеспечения открытой, маскированной и засекреченной радиосвязи на подводных лодках, надводных кораблях всех рангов, береговых объектах, а также для радиообмена информацией на международных частотах морской подвижной службы с летательными аппаратами.