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ВВС США показали войну будущего
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ВВС США показали войну будущего 

Lenta.ru 55 минут назад
Исследовательская лаборатория ВВС США выпустила ролик, где показана возможная техника американского авиаудара по вражеским позициям, которая может применяться к 2030 году. Видео прокомментировало Popular Mechanics.
На видео пилот F-35A управляет сетью летательных беспилотников. Один из них определил местонахождение и затем по команде летчика уничтожил зенитную ракетную систему противника.
В ролике также показано, как с самолета радиоэлектронной борьбы на парашюте сбрасывается носитель, от которого отсоединяется множество миниатюрных однотипных дронов. Такие беспилотники закрывают небо над наземными позициями противника и противодействуют работе его систем противоракетной обороны.
Кроме этого, на видео показан точечный удар крылатой ракеты в условиях городской застройки, а также перехват самолета противника лазерной пушкой с дрона.
Все действия происходили в разных точках планеты (Центральная Азия, Юго-Восточная Азия и Северная Америка), однако при помощи спутников координировались единым управляющим центром.
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