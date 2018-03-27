Япония реформировала сухопутные силы самообороны

Япония реформировала командование сухопутным силами самообороны

Впервые с 1954 года в Японии провели реформирование сухопутных сил самообороны, объединив пять их региональных формирований под общим командованием, сообщила телекомпания NHK.

Общее командование будет подчиняться непосредственно министру обороны страны. Приказ от министра будет детализирован на уровне начальника объединенного штаба сил самообороны, а затем передан общему командованию сухопутных сил.

Ранее в сухопутных силах существовало пять региональных подразделений без общей управляющей структуры. Реформа командования призвана придать единую форму управления войсками: такая же структура уже существует в морских и воздушных силах самообороны.