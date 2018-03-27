Киев готовит смену операции в Донбассе

"Антитеррористическая операция — она продолжается и будет действовать до тех пор, пока президент Украины своим указом не объявит о начале операции Объединенных сил. Это произойдет только после того, как мною как командующим и мне подчиненным объединенным оперативным штабом будут осуществлены определенные меры по подготовке этой операции, в частности, планированию, которые продлятся некоторое время", — заявил он.

При этом он не назвал эти сроки подготовки. По словам Наева, нынешняя операция продлится до тех пор, пока не будет подписан указ президента о новой военной операции.