Более 10 кораблей испытают вооружение в Баренцевом море

Более 10 надводных кораблей и подлодок одновременно испытают вооружение в Баренцевом море

Более 10 надводных кораблей и подводных лодок Северного флота ( СФ ) одновременно в течение суток испытают модернизированное вооружение в Баренцевом море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга

"В настоящее время в море находятся ракетный крейсер "Маршал Устинов", большие противолодочные корабли "Вице— адмирал Кулаков" и "Северомроск", минно-тральная группы Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Котельнич", "Ядрин" и "Коломна", а также многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки", — перечислил Серга.

По его словам, они отрабатывают "комплекс мероприятий боевой учебы, связанный с совершенствованием военно-морской подготовки экипажей, отработки тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения".

Серга рассказал, что ряд задач корабли и подлодки выполняют во взаимодействии друг с другом, а также с самолетами и вертолетами палубной и противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота.