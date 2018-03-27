Ещё
США испытали микроволновое оружие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США испытали СВЧ-оружие 

Lenta.ru 48 минут назад
Американский производитель вооружения Raytheon на полигоне в Оклахоме испытал микроволновую HPM (High powered microwave) и лазерную HEL (High-energy laser) пушки.
Компания продемонстрировала действие систем, которые в совокупности дистанционно обезвредили 45 беспилотных летательных аппаратов и шесть наземных мин, сообщает Popular Mechanics.
Как отмечают в Raytheon, система HPM, в отличие от HEL, за раз выводит из строя 2-3 беспилотника. В перспективе военные инженеры планируют усовершенствовать данные комплексы, что позволило бы проводить дистанционный подрыв подлетающих снарядов противника непосредственно в воздухе.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии449
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово411
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева31
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней95
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»14
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
02:53
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
03:03
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней
Общество
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Путин посетил в больнице пострадавших в Кемерове
Общество Политика
01:52
Лавина разнесла парковку на Эльбрусе
Происшествия
00:25
США испытали микроволновое оружие
Армия Оружие
00:21
Гаражная дверь покалечила авто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение