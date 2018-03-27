В РФ испытывают костюм для летчиков Су-57

В России начали испытывать противоперегрузочный костюм для летчиков Су-57

"Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки и пока рано говорить о полученных результатах", — рассказал Поздняков. В таком костюме летчикам фронтовой авиации будет легче переносить пилотажные перегрузки.

Помимо того, НПП "Звезда" производит шлемы-маски для летчиков Су-57. Испытания шлемов проводятся уже длительное время. Теперь, с поставкой противоперегрузочных костюмов, уточнил Поздняков, пройдет комплексное тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.