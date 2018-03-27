Эскадрилья МиГ-31 из Перми перебазирована под Астрахань для участия в летно-тактическом учении

Экипажам предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов, половину из них — в ночное время суток.

Эскадрилья сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ завершила перелет с аэродрома Сокол в Пермском крае на полигон Ашулук под Астраханью в рамках начального этапа летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения.

Маршрут, протяженность которого почти 2 тыс. км, двенадцать самолетов преодолели за два часа. Экипажам предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов (половину из них — в ночное время суток), а также произвести пуски управляемых ракет типа «воздух-воздух» по реактивным мишеням.