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Эскадрилья МиГ-31 из Перми перебазирована под Астрахань
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Эскадрилья МиГ-31 из Перми перебазирована под Астрахань для участия в летно-тактическом учении 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Экипажам предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов, половину из них — в ночное время суток.
Эскадрилья сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ завершила перелет с аэродрома Сокол в Пермском крае на полигон Ашулук под Астраханью в рамках начального этапа летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения.
Маршрут, протяженность которого почти 2 тыс. км, двенадцать самолетов преодолели за два часа. Экипажам предстоит выполнить более 15 учебно-боевых вылетов (половину из них — в ночное время суток), а также произвести пуски управляемых ракет типа «воздух-воздух» по реактивным мишеням.
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