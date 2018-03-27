РФ назвали сильнейшей страной мира будущего

Американские СМИ назвали Россию сильнейшей страной мира будущего

Францию, Китай и США. Автор также включил в перечень самых сильных держва будущего Индию

Американское издание The National Interest составило список городов, которые к 2030 году будут обладать самыми мощными вооруженными силами на всей планете.

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — предположил автор. Так, военный эксперт Роберт Фарли предположил в своем материале, что к 2030 году ряд стран, среди которых — Франция, Индия, Россия , США и Китай, станут сильнейшими державами в мире.

Вместе с тем Фарли отметил, что Китай и Индия в настоящее время уже имеют практически все типы вооружений, характеристики которых улучшатся к 2030 году.