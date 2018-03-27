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РФ назвали сильнейшей страной мира будущего
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Американские СМИ назвали Россию сильнейшей страной мира будущего 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Автор также включил в перечень самых сильных держва будущего Индию, Францию, Китай и США.
Американское издание The National Interest составило список городов, которые к 2030 году будут обладать самыми мощными вооруженными силами на всей планете.
Так, военный эксперт Роберт Фарли предположил в своем материале, что к 2030 году ряд стран, среди которых — Франция, Индия, Россия, США и Китай, станут сильнейшими державами в мире.
«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но, тем не менее, будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — предположил автор.
Вместе с тем Фарли отметил, что Китай и Индия в настоящее время уже имеют практически все типы вооружений, характеристики которых улучшатся к 2030 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране удастся сохранить статус великой державы в будущем, но для этого необходимо выполнить одно условие.
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