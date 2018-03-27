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Моряков-подводников спасет новое снаряжение
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Моряки-подводники спасутся с аварийной субмарины с «капюшоном» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВМФ Российской Федерации до конца 2018 года примет на вооружение новейшее спасательное снаряжение подводника "ССП-М". Оно позволяет поднимать терпящих бедствие моряков с глубин до 220 метров методом свободного всплытия. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Снаряжение разработано на предприятии "КАМПО" в Подмосковье. Оно уже было испытано как в лаборатории, так и на воде. Всего осуществили более 500 спусков. Специальные учения прошли в Новороссийске, на военно-морской базе. Там шесть членов команды — специалистов НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ отработали выход через торпедный аппарат условно терпящей бедствие лодки. Они были в снаряжении подводника "ССП-М", а в качестве аварийной субмарины выступила дизель-электрическая лодка "Старый Оскол".
Новое спасательное снаряжение подводника "ССП-М" имеет несколько предназначений. Это самостоятельное всплытие экипажа из терпящей бедствие субмарины, выход по буйрепу и при содействии службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Глубина действия — до 220 метров. Преимущество нового оборудования в том, что его можно использовать без дыхательного аппарата. Для этого есть специальный герметический "капюшон". Поэтому парашютная система, которая присутствовала в старом снаряжении и обеспечивала торможение при всплытии подводника, но имела внушительные габариты, теперь отсутствует. Безопасность обеспечивает увеличение скорости как компрессии, так и свободного всплытия.
Как добавили в департаменте Минобороны РФ, новым снаряжением будут оснащены экипажи атомных и дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения.
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