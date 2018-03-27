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Партию бронемашин «Терминатор-2» передали Минобороны
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Партию бронемашин «Терминатор-2» передали Минобороны для участия в параде 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Партия из 10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2" переданы Минобороны РФ для подготовки к участию в параде на Красной площади, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
Ранее сообщалось, что принято решение о принятии "Терминатора" на вооружение российской армии.
"Осуществлена передача военному ведомству 10 БМПТ "Терминатор-2", — сказал собеседник.
По его словам, речь идет о машинах, которые примут участие в параде на Красной площади 9 мая.
"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.
Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.
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