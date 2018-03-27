Спецназ ЮВО десантировался в районы Адыгеи

Группы спецназа ЮВО ночью десантировались в труднодоступные районы Адыгеи

Военнослужащие вышли в район сбора и совершили марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

Краснодарском крае несколько групп спецназа Южного военного округа (ЮВО) в ходе мероприятий проверки боевой готовности на транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» провели десантирование на незнакомой площадке приземления в предгорной местности в Адыгее

Десантирование осуществлялось ночью на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 м с пятисекундной задержкой раскрытия купола.

После высадки группам спецназа было необходимо в назначенное время выйти в район сбора и совершить марш-бросок в полной амуниции к местам сдачи контрольных занятий по основным дисциплинам боевой подготовки.

В плановых мероприятиях боевой подготовки приняло участие около 300 военнослужащих, задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники.

Всего в ЮВО за 2017 учебный год разведывательными подразделениями, подразделениями специального назначения и морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии совершено более 40 тыс. прыжков с парашютом.