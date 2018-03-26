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Пентагон вернется к разработке нейтронных пушек
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Пентагон вернется к разработке нейтронных пушек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин назвал нейтронные пушки одним из наиболее перспективных видов оружия в космическом пространстве.
Гриффин — по образованию инженер и физик, ранее возглавлявший НАСА. Он был утвержден на новую должность в Пентагоне в феврале 2018 года и теперь, как отмечают эксперты, во многом будет определять вектор развития американских военных технологий. "Направленная энергия — это не только большие лазеры, — рассказал чиновник порталу Defense One. — Мощное микроволновое излучение может привести к уничтожению электроники". Это, по его словам, верно и в отношении направленных пучков нейтральных частиц.
Гриффин напомнил, что в конце 80-ых и начале 90-ых годов американцы исследовали возможность использования нейтронных пушек в космосе в качестве элементов системы противоракетной обороны и даже проводили испытания на этот счет. Он призвал к новым усилиям с уже опробованными технологиями, а также готов приветствовать "другие подходы, которые в последние десятилетия не были в центре внимания".
"Пучковое оружие на нейтральных частицах может быть полезным в разных средах", — пояснил замглавы Пентагона, назвав еще одним преимуществом то, что такое излучение практически "не оставляет противнику информации о том, кто или что нанесло урон". Как отмечает Defense One, прежде всего речь идет о космическом пространстве. Нацеленность на использование этого типа оружия именно в космосе обусловлена свойствами нейтральных частиц. Узкий пучок распространяется с околосветовой скоростью и прямолинейно, не отклоняясь под воздействием магнитного поля земли даже на больших расстояниях. Нейтральные частицы лучше проникают через броню и иные препятствия, чем другие виды излучения. В земных условиях дальнобойность и эффективность такого оружия ограничена из-за сильного поглощения нейтральных частиц атмосферой.
В тоже время, комментируя ракетную угрозу со стороны КНДР, Гриффин признал, что в ближнесрочной перспективе "наиболее практичным решением для ликвидации носителей боезарядов на месте запуска или сразу после старта останутся кинетические средства и противоракеты".
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