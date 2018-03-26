Ещё
В ЗВО началось учение «Ладога-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

В ЗВО началось учение с истребительной авиацией «Ладога-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 выполнят боевые стрельбы и пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя.
В Западном военном округе (ЗВО) на военном аэродроме Бесовец в Карелии началось учение с истребительной авиацией ЗВО «Ладога-2018».
Для участия в учении на своих боевых машинах прибыли лётчики-истребители из авиационных соединений округа.
Учение будет проходить над полигоном и прибрежной территорией Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27 проведут боевые стрельбы, пуски управляемых ракет, а также отработают элементы воздушного боя.
Около 50 летчиков-истребителей будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Им предстоит выполнить одно из наиболее сложных упражнений, когда ведущий авиационного звена выпускает световую бомбу, освещающую наземную поверхность, а его ведомые должны уничтожить все обнаруженные цели.
Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.
Лётчики-истребители, имеющие дневной опыт боевых стрельб, впервые совершат их ночью, а молодые пилоты применят вооружение самолетов на практике.
Особенность проводимых учений заключается в том, что о местоположении цели и ее характеристиках летчики до получения сигнала не информируются и самостоятельно осуществляют ее поиск и перехват, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе.
По итогам боевых стрельб, молодые летчики получат допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
ВМС Украины рассказали, как «принесли в жертву» флот Для российских военных создали арктическую РЛС Президент России Владимир Путин пригласил граждан на выборы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов253
16 стран высылают российских дипломатов333
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно208
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди135
Тест: Как спастись при пожаре35
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение